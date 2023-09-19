Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку

Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом говорится на сайте ВСП.
Решено уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:
Князеву Наталию Вячеславовну – с должности судьи Ингулецкого районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;
Животова Евгения Геннадьевича – от должности судьи Апелляционного суда Закарпатской области.
Ранее мы писали, что ВСП продлил срок временного отстранения от правосудия судьи Приморского райсуда города Одессы Ильи Лонского.
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