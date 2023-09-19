Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку

Судьи уволены в связи с подачей заявлений об отставке.

Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом говорится на сайте ВСП.

Решено уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Князеву Наталию Вячеславовну – с должности судьи Ингулецкого районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;

Животова Евгения Геннадьевича – от должности судьи Апелляционного суда Закарпатской области.

Ранее мы писали, что ВСП продлил срок временного отстранения от правосудия судьи Приморского райсуда города Одессы Ильи Лонского.

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