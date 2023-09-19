После окончания отпуска по беременности и родам, по желанию матери или отца, работодатель предоставляет отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

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Государственный инспектор отдела по труду западного региона Управления инспекционной деятельности в Кировоградской области объяснил, как оформить отпуск по уходу за ребенком до трех лет.

После окончания отпуска по беременности и родам, по желанию матери или отца, работодатель предоставляет отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком», были внесены изменения в ч. 3 ст. 179 КЗоТ и ч. 1 ст. 18 Закона «Об отпусках», которыми установлено, что оба родителя имеют равные права на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с выплатой за эти периоды пособия в соответствии с законодательством.

Также отпуск по уходу за ребенком до трех лет могут использовать бабушка, дедушка или другие родственники, фактически ухаживающие за ребенком, или лицо, усыновившее или принявшее под опеку ребенка, один из приемных родителей или родителей-воспитателей.

Для получения отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста необходимо обратиться к работодателю со следующими документами:

письменное заявление на имя работодателя;

копия свидетельства рождения ребенка (для подтверждения возраста ребенка).

Согласно ч. 3 ст. 20 Закона №504/96, отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (кроме лиц, усыновивших или принявших ребенка под опеку в установленном законодательством порядке, приемных родителей и родителей-воспитателей) предоставляется на основании справки с места работы одного из родителей ребенка о том, что он (она) вышел (вышла) на работу до истечения срока этого отпуска.

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста предоставляется на период, который работница или работник отмечает в заявлении, или до даты достижения ребенком трехлетнего возраста (включительно).

При предоставлении отпуска за работником должны сохранить рабочее место и отнести время декрета в трудовой стаж.

Если работница или работник хочет прекратить такой отпуск досрочно, нужно не позднее 10 к. д. до дня досрочного прекращения подать соответствующее заявление с указанием даты, с которой приступит к работе. Кадровик на основании такого заявления выдает приказ о прекращении отпуска.

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