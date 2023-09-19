Превратила квартиру в «наблюдательный пункт» и корректировала удары по ВСУ: в Славянске задержали информаторку рф

СБУ задержала в Славянске информаторку рф, которая из окна собственного дома шпионила за перемещением техники ВСУ.

Источник фото: СБУ

В Донецкой области контрразведчики СБУ задержали вражескую корректировщицу, которая пыталась обнаружить в Славянске локации Сил обороны Украины и навести по ним российские удары, – сообщает пресс-служба Службы безопасности.

Вражеский агент пыталась выявить локации и маршруты перемещения войск Сил обороны Украины, в частности артиллерии, включая реактивные системы залпового огня, которые были задействованы в контрнаступлении под Бахмутом.

Для осуществления своей шпионской деятельности, фигурантка устроила собственную квартиру в наблюдательный пункт, откуда можно было отслеживать перемещение украинских войск.

Собранная информация передавалась на один из прокремлевских Телеграмм-каналов, администрируемых представителями российских спецслужб.

В результате совместных контрдиверсионных мероприятий сотрудников СБУ и правоохранительных органов была задержана злоумышленница. Ей предъявлено подозрение по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины за незаконное распространение информации о перемещении военной техники и военного оборудования в Украину.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для злоумышленницы, и ей может грозить до 8 лет лишения свободы.

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