Отопительному сезону в условиях обстрелов быть: в Украине досрочно заполнили в ПХГ плановый объем газа

Общий объем природного газа в подземных хранилищах достиг 14,7 млрд кубометров.

Источник фото: mev.gov.ua

Украина достигла цели в подготовке к отопительному сезону, обеспечив досрочное заполнение подземных хранилищ природным газом. По состоянию на 19 сентября, общий объем природного газа в этих хранилищах составил впечатляющую цифру – 14,7 миллиарда кубометров. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, пишет Минэнерго.

Это означает, что правительство Украины успешно выполнило план, установленный для достижения прогнозного баланса природного газа в хранилищах, который необходим для обеспечения бесперебойного отопительного сезона.

«Сегодня вся энергетическая и нефтегазовая отрасль активно готовится к новому отопительному сезону, который будет проходить в условиях российских атак. Накопление газа в наших хранилищах с опережением графика - важный вклад в обеспечение энергетической безопасности страны», – отметил министр энергетики.

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