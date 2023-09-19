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Опалювальному сезону в умовах обстрілів бути: в Україні достроково заповнили у ПСГ плановий обсяг газу

11:49, 19 вересня 2023
Загальний обсяг природного газу в підземних сховищах сягнув 14,7 млрд кубометрів.
Опалювальному сезону в умовах обстрілів бути: в Україні достроково заповнили у ПСГ плановий обсяг газу
Джерело фото: mev.gov.ua
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Україна досягла цілі в підготовці до опалювального сезону, забезпечивши дострокове заповнення підземних сховищ природним газом. Станом на 19 вересня, загальний обсяг природного газу в цих сховищах склав вражаючу цифру – 14,7 мільярда кубометрів. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише Міненерго.

Це означає, що уряд України успішно виконав план, встановлений для досягнення прогнозного балансу природного газу у сховищах, який необхідний для забезпечення безперебійного опалювального сезону.

«Сьогодні вся енергетична та нафтогазова галузь активно готується до нового опалювального сезону, який буде проходити в умовах російських атак. Накопичення газу у наших сховищах із випередженням графіка  – важливий внесок у забезпечення енергетичної безпеки країни», – зазначив міністр енергетики.

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