Опалювальному сезону в умовах обстрілів бути: в Україні достроково заповнили у ПСГ плановий обсяг газу

Загальний обсяг природного газу в підземних сховищах сягнув 14,7 млрд кубометрів.

Джерело фото: mev.gov.ua

Україна досягла цілі в підготовці до опалювального сезону, забезпечивши дострокове заповнення підземних сховищ природним газом. Станом на 19 вересня, загальний обсяг природного газу в цих сховищах склав вражаючу цифру – 14,7 мільярда кубометрів. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише Міненерго.

Це означає, що уряд України успішно виконав план, встановлений для досягнення прогнозного балансу природного газу у сховищах, який необхідний для забезпечення безперебійного опалювального сезону.

«Сьогодні вся енергетична та нафтогазова галузь активно готується до нового опалювального сезону, який буде проходити в умовах російських атак. Накопичення газу у наших сховищах із випередженням графіка – важливий внесок у забезпечення енергетичної безпеки країни», – зазначив міністр енергетики.

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