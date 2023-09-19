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Зміни у правилах відстрочки для чоловіків, що здобувають другу освіту, - з’явився ще один законопроект

Право на відстрочку від мобілізації буде у здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і вперше здобувають наступний рівень освіти, якщо це рівень освіти є вищим за раніше здобутий.

Президент зможе повертати подання про призначення суддів у разі загрози нацбезпеці, - Комітет погодив законопроект

Верховній Раді рекомендують схвалити законопроект про повернення Президентом подань про призначення суддів у разі отримання даних від СБУ чи НАБУ – на думку Дениса Маслова, це конституційно, бо Конституція дозволяє визначати законом порядок призначення суддів.

Злочинців, яких Україна вимагає видати у іноземних держав, будуть тримати у безпечних та кращих умовах, - Раді рекомендують схвалити законопроект

Екстрадованих до України фігурантів кримінальних справ пропонують утримуватимуть у західних областях України, де немає активних обстрілів, - Комітет схвалив законопроект Дениса Маслова.

Ухилянтів зможуть знайти за допомогою даних Податкової служби, реєстрів боржників та приписки до сімейних лікарів, - велика група з різних фракцій внесла законопроект

Вирахувати ухилянтів стане простіше: до Верховної Ради внесли законопроект, за яким Податкова служба, Мінюст та МВС буде передавати особисті дані про військовозобов’язаних до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Рада суддів обрала заступника члена Дорадчої групи експертів

Володимир Кузьменко буде заміняти Ярослава Романюка у разі його відсутності.

  1. В Україні

У ДСНС показали наслідки влучання дронів у промислові склади у Львові, фото

09:46, 19 вересня 2023
Після влучання виникла сильна пожежа, рятувальники ліквідовують наслідки.
У ДСНС показали наслідки влучання дронів у промислові склади у Львові, фото
Фото: ДСНС
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Як ми писали, під ранок Львів атакували російські дрони-камікадзе. Внаслідок атаки три БПЛА влучили у промислові складі. У ДСНС показали наслідки "прильоту".

Після удару виникла сильна пожежа. 

"Близько 5 ранку російські безпілотники атакували місто. В результаті виникла пожежа 3-х складських будівель на площі 9 тис. 450 кв.м. Є постраждалі. Ліквідація пожежі триває", - йдеться у повідмоленні.

Нет описания.

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