У ДСНС показали наслідки влучання дронів у промислові склади у Львові, фото

Після влучання виникла сильна пожежа, рятувальники ліквідовують наслідки.

Фото: ДСНС

Як ми писали, під ранок Львів атакували російські дрони-камікадзе. Внаслідок атаки три БПЛА влучили у промислові складі. У ДСНС показали наслідки "прильоту".

Після удару виникла сильна пожежа.

"Близько 5 ранку російські безпілотники атакували місто. В результаті виникла пожежа 3-х складських будівель на площі 9 тис. 450 кв.м. Є постраждалі. Ліквідація пожежі триває", - йдеться у повідмоленні.

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