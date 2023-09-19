Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Зміни у правилах відстрочки для чоловіків, що здобувають другу освіту, - з’явився ще один законопроект

Право на відстрочку від мобілізації буде у здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і вперше здобувають наступний рівень освіти, якщо це рівень освіти є вищим за раніше здобутий.

Президент зможе повертати подання про призначення суддів у разі загрози нацбезпеці, - Комітет погодив законопроект

Верховній Раді рекомендують схвалити законопроект про повернення Президентом подань про призначення суддів у разі отримання даних від СБУ чи НАБУ – на думку Дениса Маслова, це конституційно, бо Конституція дозволяє визначати законом порядок призначення суддів.

Злочинців, яких Україна вимагає видати у іноземних держав, будуть тримати у безпечних та кращих умовах, - Раді рекомендують схвалити законопроект

Екстрадованих до України фігурантів кримінальних справ пропонують утримуватимуть у західних областях України, де немає активних обстрілів, - Комітет схвалив законопроект Дениса Маслова.

Ухилянтів зможуть знайти за допомогою даних Податкової служби, реєстрів боржників та приписки до сімейних лікарів, - велика група з різних фракцій внесла законопроект

Вирахувати ухилянтів стане простіше: до Верховної Ради внесли законопроект, за яким Податкова служба, Мінюст та МВС буде передавати особисті дані про військовозобов’язаних до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Рада суддів обрала заступника члена Дорадчої групи експертів

Володимир Кузьменко буде заміняти Ярослава Романюка у разі його відсутності.

  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Відшкодування витрат на професійну правничу допомогу: огляд практики КАС ВС

09:28, 19 вересня 2023
Опубліковано огляд судової практики КАС ВС за липень – серпень 2023 року
Відшкодування витрат на професійну правничу допомогу: огляд практики КАС ВС
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Верховний Суд опублікував огляд судової практики Касаційного адміністративного суду, в якому представлено рішення, внесені до ЄДРСР, за липень – серпень 2023 року.

В огляді вміщено низку важливих правових позицій КАС ВС, сформульованих під час розгляду адміністративних справ, зокрема, про:

  • встановлення законодавчої заборони на період дії правового режиму воєнного стану щодо безоплатної передачі земель державної, комунальної власності у приватну власність;
  • підставу для заміни посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, на посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
  • зарахування до вислуги років на пільгових умовах (один місяць служби за три місяці) часу проходження служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції, для визначення розміру пенсії, а не для її призначення;
  • забезпечення доступності повної загальної середньої освіти;
  • відповідальність командира за своїх підлеглих;
  • дату, з якої обчислюється 1095-денний строк, упродовж якого може бути накладений штраф;
  • строк реєстрації акцизного складу;
  • документи, за допомогою яких можна підтвердити здійснення реєстраційних дій з транспортним засобом у разі відсутності реєстрових записів у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів МВС.

Окремо наведено правові позиції з процесуальних питань щодо:

  • адміністратора підсистем «Електронний суд» та «Електронний кабінет» Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи;
  • відшкодування витрат на професійну правничу допомогу;
  • зловживання процесуальними правами в разі подання двох однакових за змістом позовів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду