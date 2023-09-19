Возмещение расходов на профессиональную юридическую помощь: обзор практики КАС ВС

Опубликован обзор судебной практики КАС ВС за июль-август 2023 года.

Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики Кассационного административного суда, в котором представлены решения, внесенные в ЕГРСР, за июль – август 2023 года.

В обзоре помещен ряд важных правовых позиций КАС ВС, сформулированных при рассмотрении административных дел, в частности:

встановлення законодавчої заборони на період дії правового режиму воєнного стану щодо безоплатної передачі земель державної, комунальної власності у приватну власність;

підставу для заміни посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, на посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

зарахування до вислуги років на пільгових умовах (один місяць служби за три місяці) часу проходження служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції, для визначення розміру пенсії, а не для її призначення;

забезпечення доступності повної загальної середньої освіти;

відповідальність командира за своїх підлеглих;

дату, з якої обчислюється 1095-денний строк, упродовж якого може бути накладений штраф;

строк реєстрації акцизного складу;

документи, за допомогою яких можна підтвердити здійснення реєстраційних дій з транспортним засобом у разі відсутності реєстрових записів у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів МВС.

Окремо наведено правові позиції з процесуальних питань щодо:

адміністратора підсистем «Електронний суд» та «Електронний кабінет» Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи;

відшкодування витрат на професійну правничу допомогу;

зловживання процесуальними правами в разі подання двох однакових за змістом позовів.

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