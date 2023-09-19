Байден хочет услышать от Зеленского его оценку ситуации на поле боя, — Белый дом

Президент США хочет услышать от Зеленского его личную оценку контрнаступления.

Американский президент Джо Байден хочет услышать от Президента Украины Владимира Зеленского о развитии событий на фронте. В частности, он хочет узнать прогресс контрнаступления ВСУ. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

"Байден с нетерпением ждет, чтобы услышать от Президента Зеленского об украинском контрнаступлении, а также прогрессе, которого они достигают - своего рода его собственная оценка того, как выглядит ситуация на поле боя", - сказал Кирби.

Кроме того, по его словам, Байден хочет заверить Зеленского, что, "когда США говорят, что будут оставаться с Украиной, пока это будет необходимо, то украинцы должны понимать, что поддержка будет продолжаться".

Кирби отметил, что встреча президентов в Белом доме будет проходить в "критически важное время".

Также представитель Белого дома подтвердил, что Зеленский во время визита в Вашингтон планирует посетить Конгресс США.

"Для членов Конгресса важно услышать от президента Зеленского все то же, что услышит от него президент Байден", - добавил Кирби.

Напомним, что Зеленский прибыл в США и раскрыл планы посещения.

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