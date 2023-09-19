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Изменения в правилах отсрочки для мужчин, получающих второе образование - появился еще один законопроект

Право на отсрочку от мобилизации будет у соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной формах получения образования и впервые получают следующий уровень образования, если это уровень образования выше ранее полученного.

Президент сможет возвращать представления о назначении судей в случае угрозы нацбезопасности, - Комитет согласовал законопроект

Верховной Раде рекомендуют одобрить законопроект о возвращении Президентом представлений о назначении судей в случае получения данных от СБУ или НАБУ – по мнению Дениса Маслова, это конституционно, потому что Конституция позволяет определять законом порядок назначения судей.

Преступников, которых Украина требует выдать у иностранных государств, будут держать в безопасных и лучших условиях, - Раде рекомендуют одобрить законопроект

Экстрадированных в Украину фигурантов уголовных дел будут предлагать содержать в западных областях Украины, где нет активных обстрелов, - Комитет одобрил законопроект Дениса Маслова.

Уклонистов смогут найти с помощью данных Налоговой службы, реестров должников и приписки к семейным врачам, - большая группа с разных фракций внесла законопроект

Вычислить уклонистов станет проще: в Верховную Раду внесли законопроект, согласно которому Налоговая служба, Минюст и МВД будет передавать личные данные о военнообязанных в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

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Белый дом еще не принял решение о предоставлении Украине ATACMS, — Кирби

09:00, 19 сентября 2023
Продолжается дискуссия о предоставлении ракет.
Белый дом еще не принял решение о предоставлении Украине ATACMS, — Кирби
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В Белом доме продолжаются дискуссии о том, отправлять ли Украине ракеты большой дальности ATACMS. Решение еще не принято. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает Telegraph.

Кирби отметил, что в Соединенных Штатах ведется долгий разговор о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, и эта дискуссия продолжается.

"Президент не сказал, что сделает это, но он продолжает хотеть, чтобы межведомственные органы, министерство обороны, государственный департамент, Совет национальной безопасности рассмотрели вопросы ATACMS. Они не снимаются со стола", - заявил представитель Белого дома.

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