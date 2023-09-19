Белый дом еще не принял решение о предоставлении Украине ATACMS, — Кирби

Продолжается дискуссия о предоставлении ракет.

В Белом доме продолжаются дискуссии о том, отправлять ли Украине ракеты большой дальности ATACMS. Решение еще не принято. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает Telegraph.

Кирби отметил, что в Соединенных Штатах ведется долгий разговор о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, и эта дискуссия продолжается.

"Президент не сказал, что сделает это, но он продолжает хотеть, чтобы межведомственные органы, министерство обороны, государственный департамент, Совет национальной безопасности рассмотрели вопросы ATACMS. Они не снимаются со стола", - заявил представитель Белого дома.

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