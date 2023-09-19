Враг ударил «Шахедами» по Львову: есть раненые и разрушения

Ночью рф нанесла массированный удар по Львову "Шахедами", два часа в городе слышали взрывы и работу систем ПВО.
"В результате удара на территории Львова фиксируем возгорание на промышленном складе", - сообщил мэр Андрей Садовый.
Из-под завалов достали мужчину и женщину.
"Женщина предварительно без травм. Мужчина в тяжелом состоянии", - уточнил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
"В результате одной из сегодняшних атак по Львову начался пожар на промышленном складе. На складах значительный пожар. На месте работают все профильные службы", - добавил Козицкий.
Как потом уточнил мэр Садовый, ранение получил 26-летний мужчина. У него открытый перелом конечности.
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