Враг ударил «Шахедами» по Львову: есть раненые и разрушения

В результате атаки произошел пожар на промышленном складе.

Ночью рф нанесла массированный удар по Львову "Шахедами", два часа в городе слышали взрывы и работу систем ПВО.

"В результате удара на территории Львова фиксируем возгорание на промышленном складе", - сообщил мэр Андрей Садовый.

Из-под завалов достали мужчину и женщину.

"Женщина предварительно без травм. Мужчина в тяжелом состоянии", - уточнил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"В результате одной из сегодняшних атак по Львову начался пожар на промышленном складе. На складах значительный пожар. На месте работают все профильные службы", - добавил Козицкий.

Как потом уточнил мэр Садовый, ранение получил 26-летний мужчина. У него открытый перелом конечности.

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