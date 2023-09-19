Ворог вдарив «Шахедами» по Львову: є поранені й руйнування

Внаслідок атаки сталася пожежа на промисловому складі.

Вночі рф завдала масованого удару по Львову "Шахедами", дві години у місті чули вибухи та роботу систем ППО.

"Внаслідок удару на території Львова фіксуємо загорання на промисловому складі", - повідомив мер Андрій Садовий.

З-під завалів дістали чоловіка та жінку.

"Жінка попередньо без травм. Чоловік у важкому стані", - уточнив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Унаслідок однієї зі сьогоднішніх атак по Львову почалася пожежа на промисловому складі. На складах значна пожежа. На місці працюють всі профільні служби", - додав Козицький.

Як потім уточнив мер Садовий, поранення отримав 26-річний чоловік. У нього відкритий перелом кінцівки.

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