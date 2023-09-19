Зеленський прибув до Нью-Йорка, де виступить на Генеральній Асамблеї ООН, фото

У Зеленського заплановані переговори з президентом США Джо Байденом, з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом та американським бізнесом.

Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули до Нью-Йорка. Глава держави виступить на Генеральній Асамблеї ООН.

Зеленський повідомив, що одразу по приїзду поїхав провідати українських військових, які проходять лікування у Нью-Йорку.

"Одразу з аеропорту їду до наших воїнів, які проходять в Америці лікування та реабілітацію. Передусім – підтримка наших людей і вдячність тим, хто допомагає Україні й українцям", — написав Зеленський у Телеграм.

На Генеральній Асамблеї ООН він планує виступити із чіткою пропозицією щодо Статуту організації.

"Територіальна цілісність держави – ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН. І треба повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, та збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм. Україна зробить чітку пропозицію щодо цього членам ООН", — наголосив Президент.

Також у Вашингтоні у глави держави заплановані переговори з президентом США Джо Байденом, з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом та американським бізнесом.

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