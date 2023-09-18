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Німеччина передасть Україні пакет допомоги на €400 млн, але без ракет Taurus — міністр оборони

21:41, 18 вересня 2023
У новому пакеті будуть додаткові фугасні, мінометні, мінно-ракетні боєприпаси.
Німеччина передасть Україні пакет допомоги на €400 млн, але без ракет Taurus — міністр оборони
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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував черговий пакет військової допомоги для України вартістю 400 мільйонів євро. Передусім українські військові отримають боєприпаси, але ця допомога не містить нової зброї, зокрема й ракет Taurus. Про це він заявив у коментарі німецькому виданню Bild.

«Боєприпаси — це те, що найбільше потрібно Україні для захисту від жорстокої загарбницької війни», — наголосив Пісторіус.

Тож пакет міститиме додаткові фугасні, мінометні, мінно-ракетні боєприпаси. Також Німеччина передасть броньовані автівки, системи розмінування, зимовий одяг та генератори.

Очільник німецького оборонного відомства зауважив, що федеральний уряд іще не вирішив, чи надсилати Україні крилаті ракети Taurus. Він розповів, що наразі Міноборони з’ясовує, чи зможуть українські військові застосовувати ці ракети без навчань або цифрової допомоги від німецької армії.

«Це обов’язок усього федерального уряду — дуже ретельно зважувати кожне постачання зброї. Необхідно з'ясувати різноманітні політичні, правові, військові й технічні аспекти. Це нелегко», — заявив Пісторіус.

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