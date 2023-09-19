Окупанти скоюють екоцид біля Мелітополя, руйнуючи береги річки Молочна, — Іван Федоров

Вони планують використати води річки для наповнення зрошувальних каналів.

Фото: Іван Федоров/Telegram

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники чинять черговий акт екоциду - руйнують береги річки Молочної. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти вчиняють екоцид поблизу Мелітополя - руйнують береги Молочної. Прикриваються турботою про екологію. Насправді - планують використати води річки Молочна для наповнення зрошувальних каналів", - написав він в Телеграм.

Таке рішення може призвести до збільшення солоності води в Азовському морі та вплине на ґрунтові води, наголосив Федоров.

Федоров нагадав, що окупанти вже заподіяли непоправної шкоди екології регіону: засмітили аграрні землі мінами та оборонними спорудами, влаштували полігони на землях Приазовського нацпарку, спустошили зрошувальні канали, підірвавши Каховську ГЕС.

Як відомо, 6 червня окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС.

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