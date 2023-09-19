Оккупанты совершают экоцид возле Мелитополя, разрушая берега реки Молочная, — Иван Федоров

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики совершают очередной акт экоцида - разрушают берега реки Молочной. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Оккупанты совершают экоцид вблизи Мелитополя - разрушают берега Молочной. Прикрываются заботой об экологии. На самом деле - планируют использовать воды реки Молочная для наполнения оросительных каналов", - написал он в Телеграм.
Такое решение может привести к увеличению солености воды в Азовском море и окажет влияние на грунтовые воды, подчеркнул Федоров.
Федоров напомнил, что оккупанты уже причинили непоправимый ущерб экологии региона: засорили аграрные земли минами и оборонительными сооружениями, устроили полигоны на землях Приазовского нацпарка, опустошили оросительные каналы, взорвав Каховскую ГЭС.
Как известно, 6 июня оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС.
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