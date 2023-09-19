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В Украине одного предпринимателя могут проверять и наказывать 80 контролирующих структур, инфографика

80 контролирующих структур проверяют одного предпринимателя.

С 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица нечастной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты: не спровоцирует ли нечеткость законодателя хаос

Закон об обязательной регистрации электронных кабинетов предусматривает, что с 18 октября 2023 года суды должны будут на стадии рассмотрения вопроса об открытии производства идентифицировать форму собственности юридического лица и соответственно проверять факт регистрации им электронного кабинета.

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  1. В Украине

Занимались сбытом наркотиков с миллионными оборотами: в Киеве разоблачили преступную группу

11:12, 19 сентября 2023
Сбыт наркотических средств они организовали через Интернет.
Занимались сбытом наркотиков с миллионными оборотами: в Киеве разоблачили преступную группу
Фото: Офис Генпрокурора
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В Киеве разоблачили преступную группу из семи человек. Она занималась сбытом наркотиков, имея при этом миллионные обороты. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Отмечается, что ежемесячный доход участников организованной группы мог составить до 3 млн грн.

По данным следствия, жители столицы разработали схему преступной деятельности, используя средства конспирации. Они координировали деятельность подельников и распределяли полученную прибыль между членами группы.

Производили наркотики в двух лабораториях на территории Киевщины. Наркотические средства и ингредиенты к ним хранились по местам жительства подозреваемых.

Как сообщается, сбыт амфетамина, кокаина, каннабиса, мефедрона и других наркотических средств они организовали через Интернет. Наркотики доставлялись по всей территории Украины по почте или в форме закладок.

Отмечается, что продвижением своих ресурсов подозреваемые занимались в даркнете. Для конспирации хостинг-провайдером сайта выступала компания, зарегистрированная в одной из стран Центральной Америки. Вебресурс содержал подробное описание каждого «товара» с описанием эффектов от употребления, алгоритм действий по оплате криптовалютой, а также инструкцию на случай возможного неполучения заказов. Покупатели даже могли оставить отзыв о качестве «товара» и обслуживании.

Правоохранители провели 43 обыска, во время которых изъяты наркотические и психотропные вещества общим весом более 10 кг, прекурсоры, оружие, компьютерная техника, мобильные телефоны, принадлежности для изготовления и фасовки наркотовара и наличные деньги.

В настоящее время всем подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Проверяется причастность к противоправной деятельности других лиц.

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