Занимались сбытом наркотиков с миллионными оборотами: в Киеве разоблачили преступную группу

Сбыт наркотических средств они организовали через Интернет.

Фото: Офис Генпрокурора

В Киеве разоблачили преступную группу из семи человек. Она занималась сбытом наркотиков, имея при этом миллионные обороты. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Отмечается, что ежемесячный доход участников организованной группы мог составить до 3 млн грн.

По данным следствия, жители столицы разработали схему преступной деятельности, используя средства конспирации. Они координировали деятельность подельников и распределяли полученную прибыль между членами группы.

Производили наркотики в двух лабораториях на территории Киевщины. Наркотические средства и ингредиенты к ним хранились по местам жительства подозреваемых.

Как сообщается, сбыт амфетамина, кокаина, каннабиса, мефедрона и других наркотических средств они организовали через Интернет. Наркотики доставлялись по всей территории Украины по почте или в форме закладок.

Отмечается, что продвижением своих ресурсов подозреваемые занимались в даркнете. Для конспирации хостинг-провайдером сайта выступала компания, зарегистрированная в одной из стран Центральной Америки. Вебресурс содержал подробное описание каждого «товара» с описанием эффектов от употребления, алгоритм действий по оплате криптовалютой, а также инструкцию на случай возможного неполучения заказов. Покупатели даже могли оставить отзыв о качестве «товара» и обслуживании.

Правоохранители провели 43 обыска, во время которых изъяты наркотические и психотропные вещества общим весом более 10 кг, прекурсоры, оружие, компьютерная техника, мобильные телефоны, принадлежности для изготовления и фасовки наркотовара и наличные деньги.

В настоящее время всем подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Проверяется причастность к противоправной деятельности других лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.