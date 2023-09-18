В МИД отреагировали на обвинения в подготовке грузинского мятежа: Украина не вмешивается во внутренние дела Грузии

Нынешние грузинские власти в очередной раз пытаются демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы, — сказал спикер МИД Олег Николенко.

В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление грузинской спецслужбы о якобы вовлечении украинской стороны в подготовку мятежа в Грузии.

Спикер МИД Олег Николенко в Facebook написал, что эта информация не соответствует действительности. Он отметил, что грузинские власти пытаются демонизировать Украину, "чтобы решить свои внутриполитические вопросы".

"Эта информация не соответствует действительности. Нынешние грузинские власти в очередной раз пытаются демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы. Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии", - подчеркнул он.

Отметим, что служба государственной безопасности Грузии заявила о подготовке "революционного сценария" смены власти в стране в октябре-декабре этого года. Одними из организаторов мятежа грузинская сторона называет основателей Грузинского легиона и заместителя главы Службы военной разведки Георгия Лорткипанидзе. В спецслужбе Грузии заявили, что якобы "организаторы рассматривают возможность осуществления в Грузии сценария, аналогичного украинскому Евромайдану 2014 года".

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