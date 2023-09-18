У МЗС відреагували на звинувачення у підготовці грузинського заколоту: Україна не втручається у внутрішні справи Грузії

Нинішня грузинська влада вчергове намагається демонізувати Україну, аби вирішити свої внутрішньополітичні питання, — сказав речник МЗС Олег Ніколенко.

У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву грузинської спецслужби про нібито залученість української сторони до підготовки заколоту в Грузії.

Речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook написав, що ця інформація не відповідає дійсності. Він зазначив, що грузинська влада намагається демонізувати Україну, "аби вирішити свої внутрішньополітичні питання".

"Ця інформація не відповідає дійсності. Нинішня грузинська влада вчергове намагається демонізувати Україну, аби вирішити свої внутрішньополітичні питання. Українська держава не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії", - наголосив він.

Зазначимо, що служба державної безпеки Грузії заявила про підготовку "революційного сценарію" зміни влади в країні в жовтні-грудні цього року. Одними з організаторів заколоту грузинська сторона називає засновників Грузинського легіону та заступника голови Служби військової розвідки Георгія Лорткіпанідзе. У спецслужбі Грузії заявили, що нібито "організатори розглядають можливість здійснення в Грузії сценарію, аналогічного українському Євромайдану 2014 року".

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