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В Україні одного підприємця можуть перевіряти і карати 80 контролюючих структур, інфографіка

80 контролюючих структур перевіряють одного підприємця

З 18 жовтня всі адвокати, держоргани та юридичні особи неприватної форми власності повинні зареєструвати електронні кабінети: чи не спровокує нечіткість законодавця хаос

Закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів передбачає, що з 18 жовтня 2023 року суди повинні будуть на стадії розгляду питання про відкриття провадження ідентифікувати форму власності юридичної особи та відповідно перевіряти факт реєстрації нею електронного кабінету.

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  1. В Україні

Хто платить за повірку лічильників електроенергії: роз’яснення

11:30, 19 вересня 2023
Для кожного виду лічильників існує свій інтервал перевірок.
Хто платить за повірку лічильників електроенергії: роз’яснення
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В Україні відновили проведення повірок лічильників електроенергії. У "Львівобленерго" пояснили, як відбувається цей процес та хто за нього має платити. 

Енергетики самостійно слідкують за експлуатацією лічильників і безплатно замінюють їх у побутових споживачів за необхідності проведення чергової повірки.

"Стосовно непобутових клієнтів, то повірка лічильників це сфера їхньої відповідальності. Юридичні споживачі мають самостійно здійснювати повірку лічильників у відповідних ліцензованих організаціях", - зазначають у компанії.

Також вони наголошують, що більшість непобутових споживачів компанії своєчасно здійснюють повірку електролічильників.

Зазначимо, що повірку лічильників проводять акредитовані державні установи

Єдиної дати для всіх, коли треба обов'язково зробити повірку лічильника електроенергії - нема. Для кожного виду лічильників існує свій інтервал перевірок, який також вказується в супровідних документах виробу. Повірка лічильника електроенергії, без демонтажу, допускається з інтервалом:

  • 8 років для дискового індуктивного приладу
  • 16 років для електронних моделей
  • вироби класу точності 2,5 - не повіряються. Такі прилади треба замінити.

"Кожен прилад обліку має свій термін наступної повірки, який залежить виключно від дати виготовлення лічильника або попередньої повірки", - пояснюють в "Львівобленерго".

При цьому зазначають, що за повірку електролічильників для населення відповідає оператор системи розподілу.

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