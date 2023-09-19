Хто платить за повірку лічильників електроенергії: роз’яснення

Для кожного виду лічильників існує свій інтервал перевірок.

В Україні відновили проведення повірок лічильників електроенергії. У "Львівобленерго" пояснили, як відбувається цей процес та хто за нього має платити.

Енергетики самостійно слідкують за експлуатацією лічильників і безплатно замінюють їх у побутових споживачів за необхідності проведення чергової повірки.

"Стосовно непобутових клієнтів, то повірка лічильників це сфера їхньої відповідальності. Юридичні споживачі мають самостійно здійснювати повірку лічильників у відповідних ліцензованих організаціях", - зазначають у компанії.

Також вони наголошують, що більшість непобутових споживачів компанії своєчасно здійснюють повірку електролічильників.

Зазначимо, що повірку лічильників проводять акредитовані державні установи

Єдиної дати для всіх, коли треба обов'язково зробити повірку лічильника електроенергії - нема. Для кожного виду лічильників існує свій інтервал перевірок, який також вказується в супровідних документах виробу. Повірка лічильника електроенергії, без демонтажу, допускається з інтервалом:

8 років для дискового індуктивного приладу

16 років для електронних моделей

вироби класу точності 2,5 - не повіряються. Такі прилади треба замінити.

"Кожен прилад обліку має свій термін наступної повірки, який залежить виключно від дати виготовлення лічильника або попередньої повірки", - пояснюють в "Львівобленерго".

При цьому зазначають, що за повірку електролічильників для населення відповідає оператор системи розподілу.

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