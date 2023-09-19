Кто платит за поверку счетчиков электроэнергии: разъяснение

Для каждого вида счетчиков есть свой интервал проверок.

В Украине возобновлено проведение поверок счетчиков электроэнергии. В "Львовоблэнерго" объяснили, как происходит этот процесс и кто за него должен платить.

Энергетики самостоятельно следят за эксплуатацией счетчиков и бесплатно заменяют их у бытовых потребителей при необходимости проведения очередной поверки.

"Что касается небытовых клиентов, то поверка счетчиков это сфера их ответственности. Юридические потребители должны самостоятельно осуществлять поверку счетчиков в соответствующих лицензированных организациях", - отмечают в компании.

Также они отмечают, что большинство небытовых потребителей компании своевременно осуществляют поверку электросчетчиков.

Напомним, что поверку счетчиков проводят аккредитованные государственные учреждения, в частности, государственное предприятие "Львівстандартметрологія".

Единой даты для всех, когда нужно обязательно произвести поверку счетчика электроэнергии - нет. Для каждого вида счетчиков существует свой интервал проверок, он указывается в сопроводительных документах изделия. Поверка счетчика электроэнергии, без демонтажа, допускается с интервалом:

8 лет для дискового индуктивного прибора

16 лет для электронных моделей

изделия класса точности 2,5 - не поверяются. Такие приборы нужно заменить.

"Каждый прибор учета имеет свой срок последующей поверки, зависящий исключительно от даты изготовления счетчика или предварительной поверки", - объясняют в "Львівобленерго".

При этом отмечают, что за поверку электросчетчиков населению отвечает оператор системы распределения.

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