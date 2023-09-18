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Изменения в правилах отсрочки для мужчин, получающих второе образование - появился еще один законопроект

Право на отсрочку от мобилизации будет у соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной формах получения образования и впервые получают следующий уровень образования, если это уровень образования выше ранее полученного.

Президент сможет возвращать представления о назначении судей в случае угрозы нацбезопасности, - Комитет согласовал законопроект

Верховной Раде рекомендуют одобрить законопроект о возвращении Президентом представлений о назначении судей в случае получения данных от СБУ или НАБУ – по мнению Дениса Маслова, это конституционно, потому что Конституция позволяет определять законом порядок назначения судей.

Преступников, которых Украина требует выдать у иностранных государств, будут держать в безопасных и лучших условиях, - Раде рекомендуют одобрить законопроект

Экстрадированных в Украину фигурантов уголовных дел будут предлагать содержать в западных областях Украины, где нет активных обстрелов, - Комитет одобрил законопроект Дениса Маслова.

Уклонистов смогут найти с помощью данных Налоговой службы, реестров должников и приписки к семейным врачам, - большая группа с разных фракций внесла законопроект

Вычислить уклонистов станет проще: в Верховную Раду внесли законопроект, согласно которому Налоговая служба, Минюст и МВД будет передавать личные данные о военнообязанных в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

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Во Львове работники ТЦК силой скрутили мужчину и пытались затолкать в авто, видео

20:30, 18 сентября 2023
Неравнодушные люди начали кричать представителям военкомата, чтобы отпустили парня, после чего ему удалось вырваться и скрыться.
Во Львове работники ТЦК силой скрутили мужчину и пытались затолкать в авто, видео
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Во Львове представители ТЦК посреди улицы пытались провести жестокое задержание парня, который стоял на остановке. Они скрутили его и пытались затолкать в машину.

Неравнодушные люди, ставшие свидетелями происшествия, начали кричать представителям военкомата, чтобы отпустили парня. Как результат, он вырвался и скрылся. Соответствующее видео публикуют в Телеграм-каналах.

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Во Львовском областном ТЦК отреагировали на инцидент и заявили, что по этому факту назначена служебная проверка.

"В сети распространяется информация, указывающая на якобы неправомерные действия представителей ТЦК и СП. По этому факту руководством Львовского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка. Вместе с тем напоминаем гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, на время действия военного положения должны постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы и по требованию предоставлять их для проверки уполномоченным лицам общих патрулей", - говорится в сообщении Львовского областного ТЦК.

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