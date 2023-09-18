Во Львове работники ТЦК силой скрутили мужчину и пытались затолкать в авто, видео

Неравнодушные люди начали кричать представителям военкомата, чтобы отпустили парня, после чего ему удалось вырваться и скрыться.

Во Львове представители ТЦК посреди улицы пытались провести жестокое задержание парня, который стоял на остановке. Они скрутили его и пытались затолкать в машину.

Неравнодушные люди, ставшие свидетелями происшествия, начали кричать представителям военкомата, чтобы отпустили парня. Как результат, он вырвался и скрылся. Соответствующее видео публикуют в Телеграм-каналах.

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Во Львовском областном ТЦК отреагировали на инцидент и заявили, что по этому факту назначена служебная проверка.

"В сети распространяется информация, указывающая на якобы неправомерные действия представителей ТЦК и СП. По этому факту руководством Львовского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка. Вместе с тем напоминаем гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, на время действия военного положения должны постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы и по требованию предоставлять их для проверки уполномоченным лицам общих патрулей", - говорится в сообщении Львовского областного ТЦК.

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