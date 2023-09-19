Изменения в правилах отсрочки для мужчин, получающих второе образование - появился еще один законопроект

Право на отсрочку от мобилизации будет у соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной формах получения образования и впервые получают следующий уровень образования, если это уровень образования выше ранее полученного.

В Раде появился альтернативный законопроект 9672-2 об изменении правил отсрочки от мобилизации для студентов.

Законопроектом предложены изменения в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», предусматривающие возможность сохранения и обеспечения права на отсрочку от мобилизации и сохранения возможности получения образования соискателями профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, обучающихся на дневной или дуальной формах получения образования и впервые приобретающих следующий уровень образования, если это уровень образования выше ранее полученного, а также аспирантам, докторантам, обучающимся на дневной или дуальной формах получения образования.

Также предлагается обеспечение права на отсрочку от мобилизации для научных и научно-педагогических работников учебных заведений, профессионального высшего образования, а также соискателей, обучающихся на специальностях определенных МОН, которым предоставляется особая поддержка в связи с дефицитом на рынке труда Украины.

Авторы указывают, что предложенные изменения, в частности, направлены на обеспечение возможности иметь право на отсрочку от мобилизации и сохранение возможности получения образования в условиях полномасштабной войны теми гражданами, которые являются соискателями профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего образования и высшего образования на дневной или дуальной формах получения образования и впервые получающих следующий уровень образования, который выше ранее полученного, а также аспирантам, докторантам, обучающимся по дневной или дуальной формам получения образования.

Кроме того, законопроект направлен на сохранение права на отсрочку для научных и научно-педагогических работников учреждений высшего и профессионального высшего образования.

Предлагается отдельно обеспечить право на отсрочку соискателям высшего образования, которые учатся на специальностях определенных МОН, которым предоставляется особая поддержка в связи с дефицитом на рынке труда Украины, необходимых для восстановления экономики, независимо от того впервые ли получается соответствующий уровень образования.

Кроме того, депутаты считают, что данный законопроект позволит избежать злоупотреблений права на отсрочку, поскольку, среди прочего, предусматривает сохранение права на отсрочку для тех соискателей, которые учатся по уровню образования, который выше ранее полученного по дневной или дуальной форме получения образования.

Напомним, представитель Президента в Верховной Раде, народный депутат Федор Вениславский 4 сентября внес в Верховную Раду ранее анонсированный законопроект 9672, которым предлагается отменить отсрочку от призыва для мужчин, получающих второе высшее образование после 30 лет.

Автор: Наталья Мамченко

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