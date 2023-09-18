Украина подала иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета на зерно

Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены ЕС не могут запрещать импорт украинских товаров, — министр экономики Юлия Свириденко.

Украина подала иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии из-за их отказа снять запрет на Украинскую сельскохозяйственную продукцию, сообщает Министерство экономики.

"В соответствии с договоренностью о правилах и процедурах разрешения споров Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации Украиной поданы требования о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках ВТО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате одностороннего запрета на импорт украинской агрородукции со стороны Польши, Словакии и Венгрии отечественные экспортеры уже понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.

Украина видит в этом нарушение тремя странами ЕС своих международных обязательств. Также украинская сторона считает, что односторонние действия стран-членов ЕС в сфере торговли неприемлемы и все страны-члены блока должны координировать и согласовывать торговую политику, поскольку она относится к исключительной компетенции ЕС.

Как отметила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, для Украины принципиально важным является доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров.

"В то же время мы надеемся, что эти государства снимут свои ограничения и нам не придется долго выяснять отношения в судах", - отметила Свириденко.

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