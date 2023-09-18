Україна подала позов до Світової організації торгівлі проти Польщі, Словаччини та Угорщини через заборону на зерно

Для нас важливо довести, що окремі держави-члени ЄС не можуть забороняти імпорт українських товарів, — міністр економіки Юлія Свириденко.

Україна подала позов до Світової організації торгівлі проти Польщі, Словаччини та Угорщини через їхню відмову зняти заборону на українську сільськогосподарську продукцію, повідомляє Міністерство економіки.

"Відповідно до Домовленості про правила та процедури вирішення спорів Угоди про заснування Світової організації торгівлі Україною подано вимоги про проведення консультацій із Словаччиною, Польщею та Угорщиною в рамках СОТ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті односторонньої заборони на імпорт української агрородукції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини вітчизняні експортери вже зазнали та продовжують зазнавати значних збитків через простої, додаткові витрати та неможливість виконання зовнішньоекономічних угод.

Україна вбачає в цьому порушення трьома країнами ЄС своїх міжнародних зобов’язань. Також українська сторона вважає, що односторонні дії країн-членів ЄС у сфері торгівлі неприйнятні й усі країни-члени блоку мають координувати та узгоджувати торговельну політику, оскільки вона належить до виняткової компетенції ЄС.

Як зазначила перший віце-прем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко, для України принципово важливим є довести, що окремі держави-члени не можуть забороняти імпорт українських товарів.

"Водночас ми сподіваємося, що ці держави знімуть свої обмеження і нам не доведеться довго зʼясовувати відносини в судах", - зазначила Свириденко.

Раніше ми писали, що прем’єр Румунії пропонує продовжити заборону на імпорт української агропродукції на 30 днів.

Польща заблокує вступ України до ЄС, якщо не буде знайдено рішення з експорту зерна.

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