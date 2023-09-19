Президент зможе повертати подання про призначення суддів у разі загрози нацбезпеці, - Комітет погодив законопроект

Верховній Раді рекомендують схвалити законопроект про повернення Президентом подань про призначення суддів у разі отримання даних від СБУ чи НАБУ – на думку Дениса Маслова, це конституційно, бо Конституція дозволяє визначати законом порядок призначення суддів.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики погодив до ухвалення в першому читанні законопроект 9439, за яким під час воєнного стану та протягом року після нього Президент отримає право повертати подання про призначення суддів до Вищої ради правосуддя для повторного розгляду у разі отримання від СБУ чи НАБУ інформації, яка свідчить про вчинення такою особою дій, які можуть загрожувати національній безпеці України, чи завдати шкоди національним інтересам.

Нагадаємо, законопроект вніс голова Комітету Денис Маслов разом з колегами.

Всі питання стосовно конституційності такої норми пропонується усунути між першим та другим читанням, як запевнив Павло Павліш. Також, за його словами, варто почути думку міжнародних партнерів щодо цього проекту.

Разом з тим, під час обговорення низка депутатів висловили сумніви у конституційності пропонованого проектом механізму, адже, на їх думку, після внесення змін до Конституції Президенту залишили лише церемоніальні повноваження з підписання указів про призначення суддів.

Зокрема член Комітету Роман Бабій зауважив, що хоча проблематика дійсно має місце, але спосіб її розв’язання викликає великі питання. «Дійсно, інформація стосовно осіб може надходити із запізненням. Є випадки колаборації і, звичайно, таким людям не місце в судовій системі. Але є можливість напрацювати нормальний механізм, що відповідатиме Конституції України.

Незрозуміло, що заважає СБУ подавати відповідну інформацію до ВРП, а не до Президента. Якщо Президент буде залучений до цієї процедури, то будуть виникати великі питання стосовно конституційності.

Повноваження Президента носять церемоніальний характер. Їх вичерпний перелік зафіксований в статті 106. З цього приводу є низка рішень Конституційного Суду – закони, які надавали Президенту додаткові повноваження, визнавалися неконституційними саме з цих підстав. Звісно, йде війна, але це не означає, що ми не можемо запропонувати формат, який відповідатиме Конституції.

ВРП варто надати право відкликати своє подання. Це відповідатиме Конституції і вирішить ті проблеми, які констатували автори законопроекту. Але в рамках внесення правок це зробити неможливо. Тому варто вносити новий законопроект, а цей законопроект не рекомендувати Верховній Раді», зазначив Роман Бабій.

Член Комітету Сергій Власенко заявив, що реалізувати ідею треба в конституційний спосіб. Зокрема відкликати подання має саме ВРП – на підставі конкретизованої інформації.

Конституція дозволяє визначати законом порядок призначення суддів, - Маслов

У відповідь Денис Маслов запитав: «А що робити Президенту, якщо він отримає інформацію – як йому підписувати Указ про призначення такого судді?»

«При всій повазі до ВРП, я думаю, що СБУ та НАБУ більше все ж взаємодіють з Президентом», - підкреслив Маслов.

Стосовно конституційності механізму, то, на думку Дениса Маслова, тут немає проблем, адже стаття 128 Конституції України визначає: «Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом».

«В порядку встановленому законом. Тобто, якщо ми в законі встановимо, то закон і передбачає те, як Президент розглядає подання», - додав Маслов.

Позиція ВРП та СБУ

В свою чергу, член ВРП Оксана Блажівська зауважила, що відповідно до позиції, яка висловлена у консультативному висновку ВРП, у Вищій раді правосуддя «розуміють ключовий аргумент, чому саме зараз назріло це питання».

«Президент є гарантом нацбезпеки, і це є конституційне повноваження. Питання колаборації та державної зради у судовій системі є надзвичайно складним, і зрозуміло, чому виникла ідея, щоб уникнути загрози нацбезпеці, на час війни допустити такий механізм.

У своєму висновку ми вважаємо за доцільне як тимчасовий захід надати право також ВРП відкликати подання про призначення того чи іншого судді на посаду в разі отримання ВРП інформації, яка свідчить про вчинення особою порушень з ознаками колаборації та державної зради», зазначила вона.

Позицію СБУ представив заступник начальника головного управління центрального апарату СБУ Андрій Лисюк.

Він зауважив, що СБУ в цілому підтримує законопроект. Також пропонується, окрім надання інформації стосовно наявності або відсутності відповідних даних, ввести перевірку на наявність такої інформації ще на стадії подання ВРП до підпису Президента. «Враховуючи, що ми перебуваємо у стані війни, інформація може бути отримана в будь-який момент. Ми підтримуємо надання повноважень Президенту повернення для повторного розгляду до ВРП відповідних подань», підкреслив він.

Разом з тим, на думку представника СБУ, варто конкретизувати дані, які можуть стати підставою і критерії до цієї інформації, або зробити відсилку до переліку такої інформації.

Нагадаємо, що за цим законопроектом, у разі повернення Президентом України подання про призначення особи на посаду судді з вказаних підстав загрози нацбезпеці чи національним інтересам, Вища рада правосуддя повторно розглядає питання внесення Президентові подання.

На засідання Вищої ради правосуддя з повторного розгляду запрошується представник СБУ, НАБУ, а також особа, щодо якої розглядається внесення повторного подання. Рішення щодо повторного внесення Президентові подання про призначення судді на посаду вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менше 14 членів Вищої ради правосуддя. За результатами повторного розгляду Вища рада правосуддя може ухвалити рішення про відмову у внесенні Президентові України подання про призначення судді тільки на підставі обґрунтованих відомостей.

«Можливо, у законопроекті не досить чітко вказано, що Президент може лише один раз повернути подання. І ВРП як вищий орган суддівського врядування оцінить таку інформацію. І якщо ВРП ухвалить рішення що інформація не є такою, що має підстави – вона вносить Президенту, і Президент підписує», - пояснив Маслов.

За його словами, Комітет буде «шукати оптимальну модель до другого читання».

Автор: Наталя Мамченко

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