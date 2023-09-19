Президент сможет возвращать представления о назначении судей в случае угрозы нацбезопасности, - Комитет согласовал законопроект

Верховной Раде рекомендуют одобрить законопроект о возвращении Президентом представлений о назначении судей в случае получения данных от СБУ или НАБУ – по мнению Дениса Маслова, это конституционно, потому что Конституция позволяет определять законом порядок назначения судей.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики согласовал принятие в первом чтении законопроекта 9439, согласно которому во время военного положения и в течение года после него Президент получит право возвращать представление о назначении судей в Высший совет правосудия для повторного рассмотрения в случае получения от СБУ или НАБУ информации, которая свидетельствует о совершении таким лицом действий, которые могут угрожать национальной безопасности Украины, или нанести вред национальным интересам.

Напомним, законопроект внес глава Комитета Денис Маслов вместе с коллегами.

Все вопросы, касающиеся конституционности такой нормы, предлагается устранить между первым и вторым чтением, как заверил Павел Павлиш. Также, по его словам, стоит услышать мнение международных партнеров по этому проекту.

Вместе с тем, при обсуждении ряд депутатов выразили сомнения в конституционности предлагаемого проектом механизма, ведь, по их мнению, после внесения изменений в Конституцию Президенту оставили лишь церемониальные полномочия по подписанию указов о назначении судей.

В частности, член Комитета Роман Бабий отметил, что хотя проблематика действительно имеет место, но способ ее решения вызывает большие вопросы. «Действительно, информация о лицах может поступать с опозданием. Есть случаи коллаборации и, конечно, таким людям не место в судебной системе. Но есть возможность наработать нормальный механизм, отвечающий Конституции Украины.

Непонятно, что мешает СБУ подавать соответствующую информацию в ВСП, а не Президенту. Если Президент будет вовлечен в эту процедуру, то будут возникать большие вопросы, касающиеся конституционности.

Полномочия Президента носят церемониальный характер. Их исчерпывающий перечень зафиксирован в статье 106. По этому поводу ряд решений Конституционного Суда – законы, которые предоставляли Президенту дополнительные полномочия, признавались неконституционными именно по этим основаниям. Конечно, идет война, но это не значит, что мы не можем предложить формат, который будет соответствовать Конституции.

ВСП следует предоставить право отозвать свое представление. Это будет отвечать Конституции и решит проблемы, которые констатировали авторы законопроекта. Но в рамках внесения поправок это сделать невозможно. Поэтому следует вносить новый законопроект, а этот законопроект не рекомендовать Верховной Раде», – отметил Роман Бабий.

Член Комитета Сергей Власенко заявил, что реализовать идею нужно конституционным способом. В частности, отозвать представление должен именно ВСП – на основании конкретизированной информации.

Конституция разрешает определять законом порядок назначения судей, - Маслов

В ответ Денис Маслов спросил: «А что делать Президенту, если он получит информацию – как ему подписывать Указ о назначении такого судьи?»

«При всем уважении к ВСП, я думаю, что СБУ и НАБУ больше все же взаимодействуют с Президентом», – подчеркнул Маслов.

Что касается конституционности механизма, то, по мнению Дениса Маслова, здесь нет проблем, ведь статья 128 Конституции Украины определяет: «Назначение на должность судьи осуществляется Президентом Украины по представлению Высшего совета правосудия в порядке, установленном законом».

«В порядке, установленном законом. То есть, если мы в законе установим, то закон и предусматривает то, как Президент рассматривает представление», - добавил Маслов.

Позиция ВСП и СБУ

В свою очередь, член ВСП Оксана Блаживская отметила, что в соответствии с позицией, которая высказана в консультативном заключении ВСП, в Высшем совете правосудия «понимают ключевой аргумент, почему именно сейчас назрел этот вопрос».

«Президент является гарантом нацбезопасности, и это конституционное полномочие. Вопрос коллаборации и государственной измены в судебной системе чрезвычайно сложен, и понятно, почему возникла идея, чтобы избежать угрозы нацбезопасности, на время войны допустить такой механизм.

В своем заключении мы считаем целесообразным в качестве временной меры предоставить право также ВСП отозвать представление о назначении того или иного судьи на должность в случае получения ВСП информации, свидетельствующей о совершении лицом нарушений с признаками коллаборации и государственной измены», отметила она.

Позицию СБУ представил заместитель начальника главного управления центрального аппарата СБУ Андрей Лысюк.

Он отметил, что СБУ в целом поддерживает законопроект. Кроме того, предлагается, кроме предоставления информации относительно наличия или отсутствия соответствующих данных, ввести проверку на наличие такой информации еще на стадии представления ВСП до подписи Президента. «Учитывая, что мы находимся в состоянии войны, информация может быть получена в любой момент. Мы поддерживаем предоставление полномочий Президенту возвращения для повторного рассмотрения в ВСП соответствующих представлений», подчеркнул он.

Вместе с тем, по мнению представителя СБУ, стоит конкретизировать данные, которые могут стать основанием и критерии этой информации, или сделать отсылку к перечню такой информации.

Напомним, что согласно этому законопроекту, в случае возвращения Президентом Украины представления о назначении лица на должность судьи по указанным основаниям угрозы нацбезопасности или национальным интересам, Высший совет правосудия повторно рассматривает вопрос внесения Президенту представления.

На заседание Высшего совета правосудия по повторному рассмотрению приглашается представитель СБУ, НАБУ, а также лицо, в отношении которого рассматривается внесение повторного представления. Решение о повторном внесении Президенту представления о назначении судьи на должность считается принятым, если за него проголосовало не менее 14 членов Высшего совета правосудия. По результатам повторного рассмотрения Высший совет правосудия может принять решение об отказе во внесении Президенту Украины представления о назначении судьи только на основании обоснованных сведений.

«Возможно, в законопроекте недостаточно четко указано, что Президент может только один раз вернуть представление. И ВСП как высший орган судейского управления оценит такую информацию. И если ВСП примет решение, что информация не является основанием – она вносит Президенту, и Президент подписывает», - пояснил Маслов.

По его словам, Комитет будет «искать оптимальную модель до второго чтения».

Автор: Наталья Мамченко

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