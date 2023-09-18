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Польша, Венгрия и Словакия прекращают участие в платформе ЕС по зерну из Украины, — СМИ

19:30, 18 сентября 2023
Как сообщается, после заявления Украины о возбуждении дела против Польши, Венгрии и Словакии во Всемирной торговой организации страны отказались участвовать в работе платформы по украинскому зерну в Брюсселе.
Польша, Венгрия и Словакия прекращают участие в платформе ЕС по зерну из Украины, — СМИ
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Польша, Венгрия и Словакия решили больше не участвовать в работе координационной платформы Еврокомиссии по украинскому зерну. Так они ответили на заявление украинской стороны о намерении судиться с этими странами во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает польское издание PAP.

«Польша, Венгрия и Словакия отказываются от работы в рамках платформы из-за процедурной осторожности и того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трех стран в рассмотрении в ВТО», — сказал источник.

В работе этой платформы участвовали представители Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Болгарии, Еврокомиссии и Украины. Встречи проходили в Брюсселе.

Также, по данным PAP, пять государств ЕС отвергли подготовленный Украиной план действий по мерам контроля за экспортом зерновых, который, по замыслу Еврокомиссии, должен был заменить односторонние запреты на импорт украинской агропродукции.

Напомним, что премьер Румынии предлагает продлить запрет на импорт украинской агропродукции на 30 дней

Польша заблокирует вступление Украины в ЕС, если не будут найдены решения по экспорту зерна.

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