Премьер Румынии предлагает продлить запрет на импорт украинской агропродукции на 30 дней

Марчел Чолаку заявил, что будет просить министров сельского хозяйства и экономики наложить запрет на украинскую агропродукцию еще на 30 дней.

Румыния намерена продлить запрет на импорт украинской агропродукции. Премьер-министр страны Марчел Чолаку заявил, что обратится к министрам сельского хозяйства и экономики с просьбой продлить запрет на импорт украинской агропродукции на 30 дней, пишет RFI.

Чолаку подчеркнул, что ждет от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля предложения по лицензированию экспорта зерновых, которые он будет обсуждать.

Он добавил, что после решения Европейской комиссии не продлевать запрет на украинскую агропродукцию, "ни один килограмм пшеницы не был импортирован в Румынию из Украины".

"Если будут запросы на экспорт в Румынию, я обязательно попрошу министра аграрной политики и министра экономики принять совместный приказ о том, что сроком на 30 дней, пока все не выяснится, ограничения будут продлены. Повторяю, запросов нет, и хочу заверить аграриев, что такого, как было год назад, уже не будет", – добавил румынский премьер.

Ранее мы писали, что Польша заблокирует вступление Украины в ЕС, если не будут найдены решения по экспорту зерна.

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