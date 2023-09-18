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  1. У світі

Польща заблокує вступ України до ЄС, якщо не буде знайдено рішення з експорту зерна, — польський міністр

11:06, 18 вересня 2023
У Польщі заявили, що не пустять Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна.
Польща заблокує вступ України до ЄС, якщо не буде знайдено рішення з експорту зерна, — польський міністр
Колаж: sud.ua
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Польща заблокує вступ України до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, передає TVN24.

«Якщо ми сьогодні не створимо ці інструменти, Польща точно не погодиться на вступ України до Євросоюзу. Сьогодні нам необхідно створювати інструменти, бо з українською продукцією ми проживемо довше. Коли Польща вступила до Євросоюзу, нам довелося виконати умови. І ці умови нам були нав'язані дуже жорстко. І ми маємо поставити умови для України», — заявив Телус.

На запитання, чи може Польща не погодитися на членство України в Євросоюзі, міністр відповів: «якщо ми не розбудуємо ці інструменти». – І ми це говоримо в Євросоюзі, що, перш за все, потрібно створити умови для вступу України, – додав він.

Раніше ми писали, що Україна судитиметься з Польщею, Угорщиною та Словаччиною через заборону імпорту українського зерна.

Додамо, що Єврокомісія не продовжила дію ембарго на постачання українського зерна.

Також Денис Шмигаль заявив, що Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі, якщо Польща продовжить заборону на імпорт зерна.

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