Польша заблокирует вступление Украины в ЕС, если не будет найдено решение по экспорту зерна, — польский министр

В Польше заявили, что не пустят Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна.

Коллаж: sud.ua

Польша заблокирует вступление Украины в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, передает TVN24.

«Если мы сегодня не создадим эти инструменты, Польша точно не согласится на вступление Украины в Евросоюз. Сегодня нам необходимо создавать инструменты, потому что с украинской продукцией мы проживем дольше. Когда Польша вступила в Евросоюз, нам пришлось выполнить условия. И эти условия нам были навязаны очень жестко. И мы должны поставить условия для Украины», — заявил Телус.

На вопрос, может ли Польша не согласиться с членством Украины в Евросоюзе, министр ответил: «если мы не построим эти инструменты». – И мы это говорим в Евросоюзе, что, прежде всего, нужно создать условия для вступления Украины, – добавил он.

Ранее мы писали, что Украина будет судиться с Польшей, Венгрией и Словакией из-за запрета импорта украинского зерна.

Добавим, что Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставку украинского зерна.

Также Денис Шмыгаль заявил, что Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации, если Польша продолжит запрет на импорт зерна.

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