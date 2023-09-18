Україна судитиметься з Польщею, Угорщиною та Словаччиною через заборону імпорту українського зерна

Київ розпочне процедуру подання позову до СОТ проти трьох країн ЄС через односторонні обмеження на імпорт сільгосппродукції з України.

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Україна у понеділок, 18 вересня, розпочне процедуру подання позову до Світової організації торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини, які продовжили заборону на імпорт українського зерна всупереч рішенню Єврокомісії, – заявив заступник міністра економіки Тарас Качка в інтерв'ю Politico.

Зазначається, що заборони, введені трьома центральноєвропейськими країнами, мають на меті захистити своїх фермерів від різкого зростання експорту зерна з України після блокади росією українських портів в Чорному морі. Правляча партія Польщі особливо прагне зупинити потік, оскільки її доля на виборах 15 жовтня тісно пов’язана з підтримкою сільської місцевості, яка обурена збільшенням експорту української сільськогосподарської продукції.

«Важливо довести, що ці дії є юридично неправильними. І тому завтра ми почнемо судові процеси», – сказав Качка.

Нагадаємо, ЄС закликав Польщу, Словаччину та Угорщину до конструктивної співпраці по зерну з України.

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