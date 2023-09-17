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ЄС закликав Польщу, Словаччину та Угорщину до конструктивної співпраці по зерну з України

19:09, 17 вересня 2023
У ЄС вважають, що важливо, щоб усі країни працювали в дусі компромісу та конструктивно взаємодіяли щодо питання зерна з України.
ЄС закликав Польщу, Словаччину та Угорщину до конструктивної співпраці по зерну з України
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У Єврокомісії закликали до конструктивної співпраці Угорщину, Словаччину та Польщу, які вирішили запровадити односторонні обмеження на імпорт сільгосппродукції з України попри досягнутий раніше компроміс. Про це у коментарі Reuters заявила неназвана речниця Єврокомісії.

«Зараз важливо, щоб усі країни працювали в дусі компромісу та конструктивно взаємодіяли. Зараз ми зосереджені на тому, щоб запровадити і змусити працювати нову систему, про яку щойно оголосили», – сказала речниця Єврокомісії.

Також вона додала, що зустріч із представниками країн ЄС, яка відбудеться 18 вересня, надасть можливість обговорити питання обмежень на імпорт українського зерна.

Раніше ми писали, що уряд Словаччини заборонив імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України. Заборона триватиме до кінця року, повідомив прем’єр-міністра країни Людовіт Одор.

Крім того, Польща оголосила, що продовжить заборону на імпорт попри компроміс, знайдений Єврокомісією. Про це сказав польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Нагадаємо, Європейська комісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, коли спливає термін дії відповідних заходів, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку. 

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