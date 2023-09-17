ЕС призвал Польшу, Словакию и Венгрию к конструктивному сотрудничеству по зерну с Украины

В ЕС считают, что важно, чтобы все страны работали в духе компромисса и конструктивно взаимодействовали по вопросу зерна из Украины.

В Еврокомиссии призвали к конструктивному сотрудничеству Венгрию, Словакию и Польшу, которые решили ввести односторонние ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины, несмотря на достигнутый ранее компромисс. Об этом в комментарии Reuters заявила неназванная пресс-секретарь Еврокомиссии.

«Сейчас важно, чтобы все страны работали в духе компромисса и конструктивно взаимодействовали. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы ввести и заставить работать новую систему, о которой только что объявили», – сказала представитель Еврокомиссии.

Также она добавила, что встреча с представителями стран ЕС, которая состоится 18 сентября, позволит обсудить вопросы ограничений на импорт украинского зерна.

Ранее сообщалось, что правительство Словакии запретило импорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины. Запрет продлится до конца года, сообщил премьер-министр страны Людовит Одор.

Кроме того, Польша объявила, что продлит запрет на импорт, несмотря на компромисс, найденный Еврокомиссией. Об этом сказал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Напомним, Европейская комиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, когда истекает срок действия соответствующих мер, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

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