Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставку украинского зерна

Его заменят ограничения, введенные Киевом.

Изображение: freepik.com

Европейская комиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, когда истекает срок действия соответствующих мер, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Об этом ЕК сообщила в пятницу, 15 сентября.

«Еврокомиссия после анализа данных о влиянии экспорта 4 категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС пришла к выводу, что благодаря временным мерам, введенным 2 мая 2023 года, искажения рынка в 5 странах-членах, граничащих с Украиной, исчезли», - говорится в сообщении.

«В результате была достигнута договоренность о том, что действие действующих мер заканчивается сегодня», – отметили там.

В то же время Еврокомиссия добавила, что Украина согласилась ввести любые правовые меры – например систему лицензирования экспорта – в течение 30 дней, чтобы избежать всплеска цен на зерно.

Кроме того, с 16 сентября, Киев должен «ввести эффективные меры контроля» за экспортом четырех категорий сельхозпродукции, в отношении которой существовали ограничения. Эти меры Украина должна подать не позднее 18 сентября.

Польша объявила, что продлит запрет на импорт, несмотря на компромисс, найденный Еврокомиссией. Об этом сказал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.