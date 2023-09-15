Єврокомісія не продовжила дію ембарго на постачання українського зерна

Його замінять обмеження, запроваджені Києвом.

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Європейська комісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, коли спливає термін дії відповідних заходів, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Про це ЄК повідомила у п’ятницю, 15 вересня, пише «Європейська правда».

Як зазначається, Єврокомісія проаналізувала вплив обмежень експорту чотирьох категорій сільськогосподарської продукції на ринок ЄС і виснувала, що вони посприяли виправленню цінових стрибків на ринках п'яти держав-членів ЄС, які вимагали заборони.

«У результаті було досягнуто домовленості про те, що дія чинних заходів закінчується сьогодні», – йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Водночас вона додала, що Україна погодилася запровадити будь-які правові заходи – наприклад систему ліцензування експорту – протягом 30 днів, щоб уникнути сплеску цін на зерно.

До таких заходів, починаючи з 16 вересня, Київ повинен «запровадити ефективні заходи контролю» за експортом чотирьох категорій сільгосппродукції, щодо якої існували обмеження. Ці заходи Україна має подати до Єврокомісії не пізніше 18 вересня.

Стежити за дотриманням цих заходів будуть спільно Україна й Єврокомісія, при цьому остання «утримуватиметься від запровадження будь-яких обмежень доти, доки ефективні заходи, вжиті Україною, є чинними та працюють у повному обсязі».

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