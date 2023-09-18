Антикорупційний суд у 2024 році очистить суспільство від корупції на 42%, - план Кабміну

Супровідні документи до проекту Держбюджету свідчать, що для ВАКС встановили показник очищення суспільства від корупції у 42%.

Уряд вважає, що Вищий антикорупційний суд зможе очистити суспільство від корупції у 2024 році на 42%. Про це свідчать супровідні документи до проекту про Державний бюджет на 2024, який зареєстровано у Верховній Раді під №10000.

Так, для ВАКС серед «цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та /або реалізації якої забезпечує головний розпорядник коштів державного бюджету, та показники їх досягнення» у графі «Рівень очищення суспільства від корупції» вказано на 2024 рік – 42%.

Зауважимо, що на 2023 рік цей показник становив 41%.

Також Уряд передбачив для ВАКС «Рівень відновлення довіри до правосуддя» на 2024 рік на рівні 52%. У 2023 році було 51%, а у 2022 – 23,3%.

Бюджет передбачає на Вищий антикорупційний суд у 2024 році – 433,35 млн грн. В 2023 році було – 293,5 млн грн. Тобто, буде збільшення на 139,8 млн грн.

Разом з тим, загальна кількість суддів ВАКС (першої та апеляційної інстанції) у цих показниках лишається незмінною – 39 суддів.

Також проект передбачає, що у 2024 році збільшується фінансування Верховного Суду.

Автор: Наталя Мамченко

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