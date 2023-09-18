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Антикоррупционный суд в 2024 году очистит общество от коррупции на 42%, – план Кабмина

07:30, 18 сентября 2023
Сопроводительные документы к проекту Госбюджета свидетельствуют, что для ВАКС установили показатель очищения общества от коррупции в 42%.
Антикоррупционный суд в 2024 году очистит общество от коррупции на 42%, – план Кабмина
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Правительство считает, что Высший антикоррупционный суд сможет очистить общество от коррупции в 2024 году на 42%. Об этом свидетельствуют сопроводительные документы к проекту о Государственном бюджете на 2024 год, который зарегистрирован в Верховной Раде под №10000.

Так, для ВАКС среди «целей государственной политики в соответствующей сфере деятельности, формирование и/или реализации которой обеспечивает главный распорядитель средств государственного бюджета, и показатели их достижения» в графе «Уровень очищения общества от коррупции» указано на 2024 год - 42%.

Заметим, что на 2023 год этот показатель составил 41%.

Также правительство предусмотрело для ВАКС «Уровень восстановления доверия к правосудию» на 2024 год на уровне 52%. В 2023 году было 51%, а в 2022 – 23,3%.

Бюджет предусматривает на Высший антикоррупционный суд в 2024 году – 433,35 млн. грн. В 2023 году было – 293,5 млн. грн. То есть будет увеличение на 139,8 млн грн.

Вместе с тем, общее количество судей ВАКС (первой и апелляционной инстанции) в этих показателях остается неизменным – 39 судей.

Также проект предусматривает, что в 2024 г. увеличивается финансирование Верховного Суда.

Автор: Наталя Мамченко

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