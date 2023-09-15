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  1. В Украине

Речь идет только об учете, потребности в привлечении женщин-медиков непосредственно на фронте нет – Маляр

19:41, 15 сентября 2023
Постановка на военный учет не означает мобилизацию.
Речь идет только об учете, потребности в привлечении женщин-медиков непосредственно на фронте нет – Маляр
Источник фото: Depositphotos
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Генеральный штаб Вооруженных Сил уверяет, что не нуждается в женщинах медицинских специальностей непосредственно на фронте, а взятие на учет не означает мобилизацию.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона, комментируя закон о взятии женщин с медицинским образованием на военный учет с 1 октября.

«Генштаб тогда и сейчас уверяет, что не нуждаются в женщинах этих специальностей непосредственно на фронте, и я напомню, что постановка на учет – это не означает мобилизацию. Это первое.

Во-вторых, у нас нет на фронте женщин, которые там находятся без их согласия», – подчеркнула Маляр.

Так, как мы писали, 7 октября 2022 года Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в статью 1 закона «О воинской обязанности и военной службе».

Законом устанавливается, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных.

Ранее мы рассказывали, что в ВСУ объяснили, нужно ли женщинам-медикам самостоятельно идти в ТЦК и СП.

А также писали, могут ли ограничить выезд женщин, которые станут на военный учет, и смогут ли наказать в случае, если они не станут на учет.

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