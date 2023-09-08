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В ВСУ объяснили, нужно ли женщинам-медикам самостоятельно идти в ТЦК и СП

12:03, 8 сентября 2023
Нужно ли женщинам-медикиням самостоятельно идти в Территориальные центры комплектования и социальную поддержки.
В ВСУ объяснили, нужно ли женщинам-медикам самостоятельно идти в ТЦК и СП
Источник фото: Минобороны Украины
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С 1 октября на военный учет будут обязаны встать все женщины-медики, то есть врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты в возрасте от 18 до 60 лет. Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы. Военный учет женщин 2023 года регулируется указом Министерства обороны Украины № 35.

Согласно новому порядку военного учета, женщины с другими специальностями, родственными военной, могут стать на учет по собственному желанию.

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины рассказали, нужно ли женщинам-медикиням самостоятельно идти в Территориальные центры комплектования и социальную поддержки.

Так, учебные заведения, осуществляющие подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, за два месяца до завершения обучения представляют список таких женщин в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки, на территории ответственности которых они расположены.

Указанные списки являются основанием для оформления женщинам временного удостоверения военнообязанного (без определения степени их пригодности для выполнения воинской обязанности и отметки о взятии на учет) и внесения информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Выдача временных удостоверений военнообязанного указанным в списках женщинам, получившим образование по медицинской или фармацевтической специальности, осуществляется районным (городским) территориальным центром комплектования и социальной поддержки, на территории ответственности которого расположены учебные заведения. Срок действия таких удостоверений – 30 суток.

Женщины, которым выданы временные удостоверения военнообязанного, должны в семидневный срок со дня получения таких удостоверений прибыть в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, на территории ответственности которого задекларировано/зарегистрировано место их жительства, для взятия на военный учет.

Нетрудоустроенные женщины прибывают самостоятельно в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с целью взятия их на военный учет военнообязанных.

Ранее мы писали, могут ли ограничить выезд женщин, которые станут на военный учет, и смогут ли наказать в случае, если они не станут на учет.

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