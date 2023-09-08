СБУ по «горячим следам» задержала россиянку, которая корректировала вражеские удары по Сумах

На Сумщине разоблачили очередную российскую агентку, которая корректировала вражеские удары прошлой ночью и вербовала пособников.

Источник фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала россиянку, которая корректировала воздушную атаку рф дронами и ракетами по Сумах в ночь на 7 сентября этого года, – сообщает СБУ.

По данным следствия, гражданка российской федерации, которая имеет вид на жительство в Украине и находилась в Сумах в течение длительного времени дистанционно сотрудничала с Главным управлением Генштаба Вооруженных Сил страны-агрессора, известным как "игру". По поручению российской военной разведки она собирала информацию о местах, которые она считала возможными местами пребывания украинских защитников.

Для сбора разведданных данных она обходила территорию областного центра, пытаясь выглядеть, будто она выполняет личные дела, или предоставляла «нужную» информацию через свои знакомства.

Полученную информацию фигурантка передавала вражеской спецслужбе через мессенджер, включая координаты украинских объектов.

Кроме этого, она выполняла и еще одно задание российского «гру» – создание агентурной сети на территории областного центра. Для этого злоумышленница искала «единомышленников», которым предлагала сотрудничество с оккупантами в войне против Украины.

Во время обысков у задержанной был изъят мобильный телефон, который она использовала в подрывной деятельности в пользу рф. Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Часть 4 статьи 27, часть 2 статьи 111 (подстрекательство к государственной измене в условиях военного положения);

Часть 3 статьи 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, осуществленное в условиях военного положения с целью предоставления такой информации представителям государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, если оно повлекло тяжкие последствия).

За такие действия фигурантке грозит пожизненное заключение.

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