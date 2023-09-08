Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховный Суд: хотя и свобода передвижения может быть ограничена только законом, но способ реализации государством прав и свобод граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов

Хотя и нет такого закона, который непосредственно устанавливал бы ограничения права студента свободно покидать территорию Украины, однако способ реализации государством прав и свобод его граждан определяется потребностью мобилизации оборонных человеческих ресурсов, - КАС ВС.

Обличитель коррупции имеет право на вознаграждение 10% от размера взятки или от нанесенного государству ущерба, но далеко не всегда его получит

Разоблачители могут получить от 1,34 млн грн до 20,1 млн грн по состоянию на 2023 год.

Средства от международных партнеров на покрытие расходов служебной командировки не будут подлежать декларированию

В новом законе о возобновлении декларирования предлагается освободить от декларирования доходы в виде средств, полученных в качестве возмещения или компенсации расходов на служебную командировку, если она осуществляется за счет международных межправительственных организаций, средств международной технической помощи, а также средств организатора мероприятия.

Верховная Рада приняла закон об автоматическом привлечении чиновников к ответственности за несвоевременную подачу деклараций

Принят закон о привлечении к ответственности за несвоевременную подачу деклараций в автоматическом режиме.

Трампа могут отстранить от баллотирования на пост президента на основании 14-й поправки к Конституции США, - подан первый иск

Активисты подали первый иск в суд по поводу права Дональда Трампа баллотироваться на пост президента США, а конституционные дебаты вокруг запрета ему быть кандидатом более масштабны, чем представляли ранее, - Politico.

  1. В Украине

СБУ по «горячим следам» задержала россиянку, которая корректировала вражеские удары по Сумах

11:45, 8 сентября 2023
На Сумщине разоблачили очередную российскую агентку, которая корректировала вражеские удары прошлой ночью и вербовала пособников.
СБУ по «горячим следам» задержала россиянку, которая корректировала вражеские удары по Сумах
Источник фото: СБУ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Контрразведка Службы безопасности задержала россиянку, которая корректировала воздушную атаку рф дронами и ракетами по Сумах в ночь на 7 сентября этого года, – сообщает СБУ.

По данным следствия, гражданка российской федерации, которая имеет вид на жительство в Украине и находилась в Сумах в течение длительного времени дистанционно сотрудничала с Главным управлением Генштаба Вооруженных Сил страны-агрессора, известным как "игру". По поручению российской военной разведки она собирала информацию о местах, которые она считала возможными местами пребывания украинских защитников.

Для сбора разведданных данных она обходила территорию областного центра, пытаясь выглядеть, будто она выполняет личные дела, или предоставляла «нужную» информацию через свои знакомства.

Полученную информацию фигурантка передавала вражеской спецслужбе через мессенджер, включая координаты украинских объектов.

Кроме этого, она выполняла и еще одно задание российского «гру» – создание агентурной сети на территории областного центра. Для этого злоумышленница искала «единомышленников», которым предлагала сотрудничество с оккупантами в войне против Украины.

Во время обысков у задержанной был изъят мобильный телефон, который она использовала в подрывной деятельности в пользу рф. Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Часть 4 статьи 27, часть 2 статьи 111 (подстрекательство к государственной измене в условиях военного положения);
  • Часть 3 статьи 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, осуществленное в условиях военного положения с целью предоставления такой информации представителям государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, если оно повлекло тяжкие последствия).

За такие действия фигурантке грозит пожизненное заключение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду