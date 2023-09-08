В налоговой объяснили, кто считается самозанятым лицом

Если физлицо зарегистрировано как предприниматель и при этом ведет независимую профдеятельность, такое физическое лицо учитывается в налоговой как ФЛП с признаком осуществления независимой профессиональной деятельности.

Государственная налоговая служба в Одесской области объяснила, кто считается самозанятым лицом.

Так, самозанятое лицо – это плательщик налога, который является физическим лицом – предпринимателем или осуществляет независимую профессиональную деятельность при условии, что такое лицо не является работником в пределах такой предпринимательской или независимой профессиональной деятельности.

Независимая профессиональная деятельность – участие физического лица в научной, литературной, артистической, художественной, образовательной или преподавательской деятельности, деятельность врачей, частных нотариусов, частных исполнителей, адвокатов, арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов), аудиторов, бухгалтеров инженеров или архитекторов, лица, занятого религиозной (миссионерской) деятельностью, другой подобной деятельностью при условии, что такое лицо не является работником или физическим лицом - предпринимателем (за исключением случая, предусмотренного пунктом 65.9 статьи 65 настоящего Кодекса) с использованием наемного труда не более чем четырех физических лиц.

Согласно п. 65.9 НКУ, если физическое лицо зарегистрировано как предприниматель и при этом ведет независимую профессиональную деятельность, такое физическое лицо учитывается в контролирующих органах как физическое лицо – предприниматель с признаком осуществления независимой профессиональной деятельности.

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