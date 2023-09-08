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  1. В Україні

У податковій пояснили, хто вважається самозайнятою особою

11:27, 8 вересня 2023
Якщо фізособа зареєстрована як підприємець та при цьому провадить незалежну профдіяльність, така фізична особа обліковується у податковій як ФОП з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.
У податковій пояснили, хто вважається самозайнятою особою
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Державна податкова служба в Одеській області пояснила,  хто вважається самозайнятою особою. 

Так, самозайнята особа – це платник податку, який є фізичною особою – підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Незалежна професійна діяльність – участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою – підприємцем (за винятком випадку, передбаченого п. 65.9 ПКУ) та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Відповідно до п. 65.9 ПКУ, якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа – підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

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