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  1. В Україні

ПФУ реалізував сервіс подання заяв про надання потерпілим соціальної послуги догляду вдома

11:06, 8 вересня 2023
Як подати заяву про надання соціальної послуги через вебпортал Фонду.
ПФУ реалізував сервіс подання заяв про надання потерпілим соціальної послуги догляду вдома
Джерело фото: ПФУ
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Пенсійний фонд України реалізував сервіс подання заяв про надання потерпілим соціальної послуги догляду вдома.

Відтепер потерпілі на виробництві, яким  визначено потребу в спеціальному медичному догляді та/або постійному сторонньому догляді, та/або побутовому обслуговуванні, для одержання щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги догляду вдома членом їх сім’ї (іншими особами) можуть подати заяву про надання відповідної соціальної послуги через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Як подати заяву про надання соціальної послуги через вебпортал Фонду:

  1. Заходимо на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та авторизуємось за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
  2. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі “Комунікації з ПФУ“обираємо опцію “Заява про надання соціальної послуги“.
  3. Ознайомлюємося з інформацією у спливаючому вікні та натискаємо кнопку “Продовжити”.
  4. У наступному вікні обираємо опцію “Заява про надання соціальної послуги догляду вдома членом сім’ї або іншою особою ”.
  5. Заповнюємо усі обов’язкові поля онлайн-форми заяви, позначені зірочкою:
  • обираємо головне управління Пенсійного фонду України (ОПФУ), вказуємо особу, яка потребує та звернулася за отриманням соціальної послуги;
  • натиснувши на кнопку “Тип послуги“, обираємо вид / види догляду з випадаючого списку та зазначаємо документ, що підтверджує право на отримання соціальної послуги;
  • вказуємо загальну інформацію про потерпілого (в т.ч. його паспортні та адресні дані), обираємо спосіб виплати.

Додаємо інформацію про члена сім’ї або іншу особу, яка здійснюватиме догляд, натиснувши кнопку “Додати“.

У спливаючому вікні заповнюємо обов’язкові поля та натискаємо “Зберегти”.

  1. Перед остаточним формуванням заяви та відправкою її до Пенсійного фонду України, за допомогою опції “Додати файл“, додаємо скановані копії документів, які підтверджують право на отримання обраних видів догляду (висновок лікарсько-консультативної комісії та/або медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі, та/або виписка з акта огляду медико-соціальною експертної комісії (довідка до такого акта огляду), та/або індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення)), ставимо позначки, що ознайомлені з умовами надання послуги та надаємо згоду на обробку даних.
  2. Перевіряємо дані сформованої заяви та натискаємо кнопку “Підписати та відправити в ПФУ”.
  3. Результат обробки поданої заяви можна переглянути в особистому кабінеті в розділі “Мої звернення”.

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