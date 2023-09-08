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ПФУ реализовал сервис подачи заявлений о предоставлении потерпевшим социальной услуги по уходу на дому

11:06, 8 сентября 2023
Как подать заявление о предоставлении социальной услуги через вебпортал Фонда.
ПФУ реализовал сервис подачи заявлений о предоставлении потерпевшим социальной услуги по уходу на дому
Источник фото: ПФУ
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Пенсионный фонд Украины реализовал сервис подачи заявлений о предоставлении потерпевшим социальной услуги по уходу на дому.

Отныне потерпевшие на производстве, которым определена потребность в специальном медицинском уходе и/или постоянном постороннем уходе, и/или бытовом обслуживании, для получения ежемесячной денежной компенсации за предоставление социальной услуги по уходу на дому членом их семьи (другими лицами) могут подать заявление о предоставлении соответствующей социальной услуги через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Как подать заявление о предоставлении социальной услуги через вебпортал Фонда:

  1. Заходим на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и авторизуемся с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
  2. В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации по ПФУ" выбираем опцию "Заявление о предоставлении социальной услуги".
  3. Ознакомляемся с информацией во всплывающем окне и нажимаем кнопку "Продолжить".
  4. В следующем окне выбираем опцию “Заявление о предоставлении социальной услуги по уходу на дому членом семьи или другим лицом”.
  5. Заполняем все обязательные поля онлайн-формы заявления, отмеченные звездочкой:
  • выбираем главное управление Пенсионного фонда Украины (ОПФУ), указываем лицо, которое нуждается и обратилось за получением социальной услуги;
  • нажав на кнопку “Тип услуги“, выбираем вид/виды ухода из выпадающего списка и указываем документ, подтверждающий право на получение социальной услуги;
  • указываем общую информацию о потерпевшем (в т.ч. его паспортные и адресные данные), выбираем способ выплаты.

Добавляем информацию о члене семьи или другом лице, которое будет осуществлять уход, нажав кнопку “Добавить“.

Во всплывающем окне заполняем обязательные поля и нажимаем “Сохранить”.

  1. Перед окончательным формированием заявления и отправкой его в Пенсионный фонд Украины, с помощью опции “Добавить файл“, добавляем сканированные копии документов, подтверждающих право на получение избранных видов ухода (вывод врачебно-консультативной комиссии и/или медицинское заключение о способности к самообслуживанию и потребность в посторонней помощи, и/или выписка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии (справка к такому акту осмотра), и/или индивидуальная программа реабилитации лица с инвалидностью (в случае его составления)), ставим отметки, которые ознакомлены с условиями предоставление услуги и предоставляем согласие на обработку данных.
  2. Проверяем данные сформированного заявления и нажимаем кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".
  3. Результат обработки поданного заявления можно просмотреть в личном кабинете в разделе "Мои обращения".

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