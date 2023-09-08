Корниенко заявил, что Кабмин готовит сразу два бюджета: подробности

По словам Александра Корниенко, сейчас Правительство готовит бюджет на 2024 год, а также изменения в бюджет 2023 года.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко сообщил, что правительство готовит два бюджета: на 2024 год и изменения в 2023, ведь в этом году необходимо выделить еще средства для сил обороны. Об этом он сказал в интервью «Украинскому радио».

По его словам, проходят дискуссии о новом подходе использования военного НДФЛ.

«Большая часть военного НДФЛ сейчас идет в общины. Минфин предлагает оставлять эти средства в госбюджете и перераспределять на нужды сил обороны, Министерства стратегических отраслей промышленности и цифровой трансформации.

В то же время у общин будет оставаться их НДФЛ от социальной сферы, бизнеса и обычных рабочих. Баланс ищется и понятно, что есть ситуации, где у общины только военное НДФЛ. Думаю, это все будет фиксироваться и будет предусматриваться решение», – отметил Корниенко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.