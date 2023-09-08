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Невыполнение субъектом ведения хозяйства требований НКРЭКУ в определенный срок является основанием для привлечения к ответственности: Верховный Суд

Если НКРЭКУ установлен определенный срок устранения нарушений в сферах энергетики и коммунальных услуг, то невыполнение требований в определенный в постановлении срок является основанием для привлечения предприятия к ответственности, однако это не освобождает последнего от обязанности выполнить решение НКРЭКУ.

Критерии уважительности причин пропуска процессуального срока для субъекта властных полномочий, — позиция КАС ВС

Верховный Суд уточнил правовое заключение по критерию уважительности причин пропуска процессуального срока для субъекта властных полномочий в аспекте принципов правовой определенности и легитимных ожиданий.

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  1. В Украине

Корниенко заявил, что Кабмин готовит сразу два бюджета: подробности

10:25, 8 сентября 2023
По словам Александра Корниенко, сейчас Правительство готовит бюджет на 2024 год, а также изменения в бюджет 2023 года.
Корниенко заявил, что Кабмин готовит сразу два бюджета: подробности
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Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко сообщил, что правительство готовит два бюджета: на 2024 год и изменения в 2023, ведь в этом году необходимо выделить еще средства для сил обороны. Об этом он сказал в интервью «Украинскому радио».

По его словам, проходят дискуссии о новом подходе использования военного НДФЛ.

«Большая часть военного НДФЛ сейчас идет в общины. Минфин предлагает оставлять эти средства в госбюджете и перераспределять на нужды сил обороны, Министерства стратегических отраслей промышленности и цифровой трансформации.

В то же время у общин будет оставаться их НДФЛ от социальной сферы, бизнеса и обычных рабочих. Баланс ищется и понятно, что есть ситуации, где у общины только военное НДФЛ. Думаю, это все будет фиксироваться и будет предусматриваться решение», – отметил Корниенко.

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