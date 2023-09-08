Куда обратиться для получения субсидии: варианты

Заявление на назначение субсидий можно подать в ПФУ как онлайн, так и офлайн.

В Украине с 1 декабря 2022 г. назначение жилищных субсидий и прием граждан по этим вопросам осуществляется органами Пенсионного фонда Украины, – сообщает Министерство социальной политики Украины.

Кроме того, заявление о предоставлении жилищной субсидии можно подать в режиме онлайн, через:

портал «Дія»;

вебпортал электронных услуг ПФУ;

мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.

Вариант обращения граждан к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа местного совета соответствующей территориальной общины и должностных лиц ЦНАП остается актуальным.

Граждане имеют возможность самостоятельно выбрать для себя самый удобный способ обращения для получения информации и предоставления социальной поддержки. Следует отметить, что принцип приема граждан Пенсионным фондом Украины является экстерриториальным, что означает, что гражданин может обратиться в любое отделение ПФУ независимо от своего места жительства.

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