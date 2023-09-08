Куди звернутися для отримання субсидії: варіанти

Заяву на призначення субсидій можна подати до ПФУ як онлайн, так і офлайн.

В Україні з 1 грудня 2022 р. призначення житлових субсидій та прийом громадян з цих питань здійснюється органами Пенсійного фонду України, – повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Крім того, заяву про надання житлової субсидії можна подати в режимі онлайн, через:

портал «Дія»;

вебпортал електронних послуг ПФУ;

мобільний додаток Пенсійного фонду України.

Варіант звернення громадян до уповноважених посадових осіб виконавчого органу місцевої ради відповідної територіальної громади та посадових осіб ЦНАП залишається актуальним.

Громадяни мають можливість самостійно обрати для себе найзручніший спосіб звернення для отримання інформації та надання соціальної підтримки. Слід відзначити, що принцип прийому громадян Пенсійним фондом України є екстериторіальним, що означає, що громадянин може звернутися до будь-якого відділення ПФУ незалежно від свого місця проживання.

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