Корнієнко заявив, що Кабмін готує одразу два бюджети: подробиці

За словами Олександр Корнієнко, наразі Уряд готує бюджет на 2024 рік, а також зміни до бюджету 2023 року.

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко повідомив, що Уряд готує два бюджети: на 2024 рік та зміни до 2023, адже в цьому році необхідно виділити ще кошти для сил оборони. Про це він сказав в інтерв’ю «Українському радіо».

За його словам, відбуваються дискусії щодо нового підходу використання військового ПДФО.

«Більша частина військового ПДФО зараз йде в громади. Мінфін пропонує залишати ці кошти в держбюджеті й перерозподіляти на потреби сил оборони, Міністерства стратегічних галузей промисловості та цифрової трансформації.

Водночас у громад залишатиметься їхнє ПДФО від соціальної сфери, бізнесу та звичайних робітників. Баланс шукається та зрозуміло, що є ситуації, де громада має лише військове ПДФО. Думаю, це все буде фіксуватися і передбачатиметься рішення», - зазначив Корнієнко.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.