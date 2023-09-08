СБУ по «гарячих слідах» затримала росіянку, яка коригувала ворожі удари по Сумах

На Сумщині викрито чергову російську агентку, яка коригувала ворожі удари минулої ночі та вербувала пособників.

Джерело фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала росіянку, яка коригувала повітряну атаку рф дронами та ракетами по Сумах у ніч на 7 вересня цього року, – повідомляє СБУ.

За даними слідства, громадянка російської федерації, яка має дозвіл на проживання в Україні та перебувала в Сумах протягом тривалого часу дистанційно співпрацювала з Головним управлінням Генштабу Збройних Сил країни-агресора, відомим як «гру». За дорученням російської військової розвідки вона збирала інформацію щодо місць, які вона вважала можливими місцями перебування українських захисників.

Для збору розвідданих даних вона обходила територію обласного центру, намагаючись виглядати, ніби вона виконує особисті справи, або надавала «потрібну» інформацію через свої знайомства.

Отриману інформацію фігурантка передавала ворожій спецслужбі через месенджер, включаючи координати українських об'єктів.

Крім цього, вона виконувала і ще одне завдання російського «гру» – створення агентурної мережі на території обласного центру. Для цього зловмисниця шукала «однодумців», яким пропонувала співпрацю з окупантами у війні проти України.

Під час обшуків у затриманої був вилучений мобільний телефон, який вона використовувала у підривній діяльності на користь рф. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

Частина 4 статті 27, частина 2 статті 111 (підбурювання до державної зради в умовах воєнного стану);

Частина 3 статті 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення Збройних Сил України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, здійснене в умовах воєнного стану з метою надання такої інформації представникам держави, що здійснює збройну агресію проти України, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

За такі дії фігурантці загрожує довічне ув'язнення.

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